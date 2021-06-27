فرنسا تُجهز زياد الصحفي

المواطن - محمد سمعه

غادر اللاعب زياد الصحفي مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى فرنسا اليوم الأحد، وذلك للخضوع لبرنامج لياقي بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

زياد الصحفي يسعى للعودة

ونشر الإعلامي علاء سعيد المقرب من نادي الاتحاد صورة لـ الصحفي وهو يستعد للمغادرة إلى فرنسا لتجهيزه بالبرنامج اللياقي بعد أن غاب عن الفريق في معظم مباريات الموسم المنصرم بسبب الإصابة.

وكان الاتحاد نجح في إيجاد بديل زياد الصحفي بضم المدافع المصري أحمد حجازي الذي تألق بشكل لافت للأنظار مع العميد بالموسم المنصرم.

الاتحاد يسعى لسداد كافة ديونه

يذكر أن نادي الاتحاد يعمل حاليًا على سداد كافة ديونه وذلك من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وكان الإعلامي محمد المرحبي ذكر عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة الحائلي أغلقت ملف قضية مهند الشنقيطي بدفع 900 ألف ريال قيمة انتقال اللاعب لنادي أحد.

جدير بالذكر أن إدارة الاتحاد ستعمل خلال الفترة المقبلة على سداد مستحقات فيصل الخراع وفيولا وكيل أعمال ريفاس، لسداد كافة ديون النادي.

ديون الاتحاد وصلت إلى 140 مليون ريال

وكانت ديون العميد بلغت 140 مليون ريال وفق بيان لجنة الكفاءة المالية التابعة لـ وزارة الرياضة.

وأنهى نادي الاتحاد موسم 2020/2021 محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتأهل إلى ملحق بطولة دوري أبطال آسيا.

وسيواجه نادي الاتحاد، فريق الرجاء البيضاوي المغربي يوم 21 أغسطس المقبل في نهائي البطولة العربية.

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