فلكية جدة: القمر قرب نجم قلب الأسد الليلة

المواطن- محمد داوود- جدة

يرصد في سماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 وحلول ظلمة الليل وقوع القمر بالقرب من نجم قلب الأسد على قبة السماء في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير.

النجوم المجاورة:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن قلب الأسد نجم من المرتبة الأولى، وهو النجم الوحيد بين معظم النجوم البراقة الذي يقع تقريبًا على المسار الظاهري السنوي للشمس أمام الكوكبات النجمية في دائرة البروج، مبينًا أن هذا النجم يسمى أيضًا ألف الأسد كما يدعى نجم المنجل، فلو تم عزله مع النجوم الخمسة المجاورة له عن بقية نجوم الأسد لحصلنا على شكل يشبه شكل المنجل، ويمثل نجم المنجل يد ذلك المنجل.

حركة نجم قلب الأسد :

واختتم أبو زاهرة بالقول، بغض النظر عن موقع الراصد حول العالم، فإن القمر يتحرك دائمًا باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، وهذه الحركة هي ترجمة لحركته في مداره حول الأرض، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال رصد موقع القمر كل ليله، فمثلًا يوم غد سيلاحظ أن القمر أبتعد عن نجم قلب الأسد واندفع باتجاه الشرق.

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