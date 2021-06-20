فهد بن نافل: نأمل أن يكون توثيق البطولات بخطوات رسمية

المواطن - مروة نبيل

أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، استياءه من عدم بدء الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل في عملية توثيق البطولات، نافيًا أن تكون جائحة كورونا السبب وراء التأجيل.

فهد بن نافل يُطالب بتوثيق البطولات:

وقال رئيس نادي الهلال في سلسلة تغريداته عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “استبشرنا خيرًا بتفاعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أخي ياسر المسحل مع موضوع توثيق البطولات”.

وتابع فهد بن نافل تغريدته قائلًا: “نأمل أن يكون التفاعل رسميًّا بخطوات رسمية جادة وليست أحاديث إعلامية؛ لتوثيق تاريخ الاتحاد السعودي لكرة القدم والبطولات التي أقيمت تحت إشرافه”.

وأعاد نشر تغريدة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على “تويتر”، والتي تُحدد الآلية المتبعة لعملية توثيق البطولات، وعلق قائلًا: “أستغرب نفي عدم تلقي توجيه من وزارة الرياضة بشأن التوثيق رغم أن الموضوع معروف ومتاح، كما في التغريدة المرفقة”.

وتابع فهد بن نافل تغريدته قائلًا: “هذا النفي، وتعويم التوثيق لحقب زمنية قبل تأسيس الاتحاد، أو ربطه بجهات متعددة يوحي بعدم رغبة الاتحاد السعودي لكرة القدم بإعلان تاريخه وبطولاته”.

جائحة كورونا ليست عائقًا للتوثيق:

وأضاف: “رابطة دوري المحترفين السعودي تعلن تاريخها منذ أن تأسست، فلماذا الاتحاد السعودي لا يعلن تاريخه والبطولات التي أقيمت تحت إشرافه؟!، أو يفعّل دوره بالتوثيق وفقًا للضوابط التي أعلنها بما يفضي إلى سجل شرفي لأبطال نالوا الكؤوس من المنصات وليس خطابات وقصاصات..!”.

ونشر فهد بن نافل تغريدة لحساب اتحاد الكرة تكشف أبطال كأس خادم الحرمين الشريفين، وقال: “مبرر تأخير توثيق البطولات بسبب جائحة كورونا لم يكن عائقًا للاتحاد السعودي نحو توثيق تاريخ بطولات كأس الملك؛ ولذا نرجو أن لا يكون عائقًا لتوثيق بطولات الدوري وغيرها..!”.

واستكمل تغريداته قائلًا: “الأحاديث الإعلامية لرئيس الاتحاد السعودي والأمين العام بخصوص التوثيق تعطي انطباعًا واضحًا أن تاريخ البطولات واضح ومعروف.. آمل أن ينتهي الموضوع كما ذُكر في 2021 بعد تأخره بسبب كورونا كما ورد”.

واختتم فهد بن نافل حديثه قائلًا: “ملف توثيق البطولات لا يقتصر على كونه توثيق لتاريخ فحسب؛ وإنما له اعتبارات جماهيرية وتسويقية وتجارية من شأنها أن تعزز مداخيل الأندية وتسهم في تعزيز علاقاتها مع الجهات الأخرى التي ترتبط بها ويجب إعلانه من المرجعية الرسمية للعبة؛ دون ترك الأمر مفتوحًا للاجتهادات”.

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