فوائد يحققها ريال مدريد من بيع أشرف حكيمي

المواطن - محمد سمعه

يستعد اللاعب المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي للانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقدم حكيمي مستوى متميزًا مع نادي إنتر ميلان بموسم 2020/2021، تم تتويجه بحصد لقب الدوري الإيطالي وتقديم مستوى مميز.

ريال مدريد سيستفيد بـ 35 مليون يورو

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية اليوم الاثنين إن انتقال حكيمي من إنتر ميلان لـ باريس سان جيرمان سيجعل ريال مدريد الإسباني يحصل على 35 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن الريال سيستفيد بنيل 30 مليون يورو وهي قيمة انتقال اللاعب المغربي صاحب الـ22 سنة من الريال للإنتر في عام 2020 مع نيل 5 ملايين يورو أخرى كمتغيرات.

ودخل باريس سان جيرمان في منافسة مؤخرًا مع بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي وآرسنال الإنجليزيين لضم الظهير الأيمن المغربي، لكن يبدو أن الفريق الفرنسي نجح في حسم الصفقة لمصلحته.

وكان أشرف حكيمي لعب مع ريال مدريد بداية من 2017 حتى 2020، ثم انتقل بعد ذلك لفريق إنتر ميلان.

حكيمي يقترب من باريس

وبوقت سابق، أشارت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، إلى أن أشرف حكيمي أصبح على أعتاب الانتقال إلى صفوف سان جيرمان مقابل 70 مليون يورو.

ولفتت إلى أنه لم يتبق في الصفقة، سوى الاتفاق على تفاصيل قليلة، ومنها المكافآت التي سيحصل عليها إنتر ميلان، مؤكدة أن حكيمي سيحصل في باريس سان جيرمان، على راتب سنوي يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين يورو.

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