أشرف حكيمي يقترب من سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

أصبح نجم إنتر ميلان الإيطالي، المغربي الدولي أشرف حكيمي قريبًا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الحالي.

أشرف حكيمي في طريقه لسان جيرمان

ويعرض نادي إنتر ميلان، أشرف حكيمي للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل حل الأزمة المالية التي يعيشها النادي الإيطالي.

وأشارت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، إلى أن أشرف حكيمي أصبح على أعتاب الانتقال إلى صفوف سان جيرمان مقابل 70 مليون يورو.

ولفتت إلى أنه لم يتبق في الصفقة، سوى الاتفاق على تفاصيل قليلة، ومنها المكافآت التي سيحصل عليها إنتر ميلان، مؤكدة أن حكيمي سيحصل في باريس سان جيرمان، على راتب سنوي يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين يورو.

تشيلسي يستهدف ضم النجم المغربي

وأكدت تقارير صحافية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يسعى لضم حكيمي، ويبلغ آخر عرض قدمه 60 مليون يورو، بالإضافة إلى بطاقة اللاعب ماركوس ألونسو، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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