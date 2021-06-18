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فواز القرني: أتعلم من غروهي ومصلحة الاتحاد الأهم
مؤكدًا رغبته في المشاركة باستمرار

فواز القرني: أتعلم من غروهي ومصلحة الاتحاد الأهم

2021/06/18
الساعة 4:19 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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فواز القرني: أتعلم من غروهي ومصلحة الاتحاد الأهم فواز القرني
المواطن - مروة نبيل

أشاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فواز القرني إمكانيات الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى رغبته في المشاركة والانضمام إلى المنتخب السعودي.

فواز القرني يشيد بإمكانيات غروهي

وقال فواز القرني خلال تصريحاته، اليوم الجمعة، لبرنامج في أسبوع MBC: “هذه الفترة صعبة لي كحارس مرمى، حيث إنني أغيب عن المشاركة لأكثر من عام تقريبًا، ولكن سواء شاركت أو لا، مصلحة الاتحاد الأهم وفوق كل شيء”.

وتابع: “منذ أن قدمت إلى نادي الاتحاد، قلت إن البقاء للأفضل، ومارسيلو غروهي أثبت للجميع أنه الأفضل ويستاهل هذا الشيء، ولكن لم يؤثر عليّ كلاعب، وكان يعطيني نصائح كثيرة داخل الملعب وخارجه وأنا أستفيد وأتعلم منه خاصة أن عمري صغير بالنسبة له”.

حارس نادي الاتحاد مارسيلو غروهي
غروهي – المصدر @ittihad

حقيقة التفاوض مع أحد أندية الرياض

وعلق فواز القرني على أنباء تفاوضه مع أحد أندية العاصمة الرياض قائلًا: “حتى الآن أنا لاعب اتحادي إلى نهاية الموسم المقبل، وأحاول أن أخدم نادي الاتحاد بكل ما أوتيت من قوة، ولم يصلني أي شيء رسمي، ولا يحق لأي نادٍ أن يفاوضني”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “ولكن كرغبة أحتاج أن ألعب، غروهي حارس كبير لا أختلف، ولكن لدي هدف ويجب أن أضحي لأحقق أهدافي، وإذا كانت أهداف ستأتي على حساب النادي سأرحل، أنا أرغب أن أتواجد في قائمة المنتخب السعودي الفترة المقبلة”.

فواز القرني
فواز القرني


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