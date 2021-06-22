قنبلة موقوتة داخل المنازل في لبنان 

المواطن- متابعة

تتزايد أزمة شح المحروقات في لبنان إلى درجة غير مسبوقة، الأمر الذي دفع كثير من المواطنين إلى تخزين الوقود في منازلهم، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على غرار ما حدث في انفجار مرفأ بيروت المدمر العام الماضي.

وكان تخزين المحروقات في الأحياء السكنية وتحديداً في طوابق المباني السفلية والأرضية تسبب أكثر من مرة بحرائق، لا سيما في العاصمة بيروت.

سبب تخزين الوقود في منازل لبنان

ويعود هدف تخزين الوقود بين المنازل لضمان استمرار عمل المولدات التي باتت مؤخراً، ومع أزمة الكهرباء التي تشهدها بيروت، المصدر الأساسي للتيار في شتى المناطق.

وتعيش المناطق اللبنانية من ضمنها بيروت ظلمة حالكة في الليل، بعد أن توقفت أيضا معظم مولدات التغذية عن العمل بسبب فقدان الوقود.

وتراجع استيراد بيروت من الوقود بشكل حاد، مع شح السيولة النقدية الأجنبية، مما جعل تخزين الوقود أمرا لا مفر منه لدى كثير من المواطنين.

تحذير شديد اللهجة

ودفع هذا الأمر بالمديرية العام للنفط في لبنان إلى إصدار بيان إصدار بيان حذرت فيه المواطنين والمؤسسات من انتشار ظاهرة تخزين المحروقات لا سيما مادة البنزين، مضيفة أن هذه الممارسات تمس مباشرة بأمن المواطنين وممتلكاتهم وتعرض السلامة العامة للخطر لمساهمتها في حرائق مباشرة.

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