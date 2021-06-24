كريستيانو رونالدو يتوهج في Euro 2020

المواطن - مروة نبيل

يُقدم كريستيانو رونالدو مستوى مميزًا ضمن منافسات Euro 2020 “كأس الأمم الأوروبية”، حيث ساهم في تأهل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم إلى الدور التالي.

البرتغال تتعادل وتخطف بطاقة التأهل

ولعب منتخب البرتغال ضد فرنسا على ملعب “بوشكاش آرينا”، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس الأمم الأوروبية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وتصدر منتخب فرنسا الأول لكرة القدم المجموعة السادسة في Euro 2020 برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن ألمانيا الوصيف، فيما حل المنتخب البرتغالي ثالثًا برصيد 4 نقاط أيضًا، وتأهلوا جميعًا إلى الدور التالي.

كريستيانو رونالدو يتألق في Euro 2020

وشهدت منافسات Euro 2020 تألقًا لافتًا من كريستيانو رونالدو، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف خلال مرحلة المجموعات، ليتصدر قائمة هدافي البطولة، وأصبح أول لاعب برتغالي في تاريخ المسابقة يهز الشباك في جميع مواجهات المجموعات.

ونجح كريستيانو رونالدو في هز شباك منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه بعد 7 مواجهات، حيث أحرز ثنائية البرتغال من ركلتي جزاء في الدقيقتين 31 و60، ليرفع عدد أهدافه إلى 109 هدف خلال 178 مباراة دولية.

وأصبح رونالدو أول لاعب كرة قدم في التاريخ يتمكن من تسجيل 20 هدفًا على الأقل ضمن منافسات بطولتي كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم، حيث نجح في إحراز 14 هدفًا في اليورو، 5 بينهم في Euro 2020، بالإضافة إلى 7 أهداف مونديالية.

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