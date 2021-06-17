كريستيان إريكسن يخضع لجراحة عاجلة

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن حاجة نجم خط الوسط كريستيان إريكسن لإجراء جراحة عاجلة بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

كريستيان إريكسن يطمئن الجماهير

وكان إريكسن صاحب الـ29 عامًا قد تعرض لسقوط مروع خلال مباراة الدنمارك ضد فنلندا، يوم السبت الماضي، وأكد طبيب المنتخب أنه تعرض لسكتة قلبية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحرص كريستيان إريكسن على طمأنة الجماهير على حالته الصحية، موجهًا إليهم رسالة عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” بعد دعمه خلال الأيام الماضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد الدنماركي يكشف تفاصيل الحالة

وقال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “طبيب المنتخب مورتن بوسن كان على اتصال مع أخصائي قلب وتوصلا لحل حول حالة اللاعب”.

وأضاف: “بعدما خضع كريستيان إريكسن لفحوصات عدة، تم الاستقرار على ضرورة زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب ومزيل للرجفان، هذا الجهاز ضروري بعد النوبة القلبية التي تعرض لها اللاعب، بسبب اضطرابات ضربات القلب”.

وجاء في ختام البيان: “قَبِل كريستيان إريكسن الحل، وتم تأكيد القرار من قبل المتخصصين على الصعيدين الوطني والدولي، وأوصوا جميعا بنفس العلاج.. نحن نشجع الجميع على منح إريكسن وعائلته السلام والخصوصية في الوقت القادم”.

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