كريستيان إريكسن يُطمئن الجماهير

المواطن - مروة نبيل

حرص نجم نادي إنتر ميلان ومنتخب الدنمارك الأول، كريستيان إريكسن على طمأنة الجماهير على حالته الصحية، موجهًا إليهم رسالة بعد دعمه خلال الأيام الماضية.

قلق بسبب حالة إريكسن

وكان كريستيان إريكسن صاحب الـ29 عامًا قد تعرض لسقوط مروع خلال مباراة الدنمارك ضد فنلندا، يوم السبت الماضي، وأكد طبيب المنتخب أنه تعرض لسكتة قلبية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتوقفت المباراة قبل أن يتم استأنفها مجددًا عقب الاطمئنان على حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى، ونجحت فنلندا في الفوز بهدف دون رد، ويستعد منتخب الدنمارك لمواجهة بلجيكا، الخميس المقبل، في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

رسالة كريستيان إريكسن

ونشر كريستيان إريكسن صورة له داخل مستشفى كوبنهاجن، اليوم الثلاثاء، وعلق قائلًا: “مرحبًا بالجميع، شكرًا جزيلًا على تحياتكم ورسائلكم الرائعة والمذهلة من جميع أنحاء العالم، هذا يعني الكثير لي ولعائلتي”.

وتابع نجم منتخب الدنمارك رسالته قائلًا: “أنا بخير، لكن في ظل هذه الظروف لا يزال يتعين عليّ إجراء بعض الفحوصات في المستشفى، لكني أشعر أنني بخير، الآن سأشجع الرفاق في المباريات المقبلة”.

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