كواليس إغلاق مختبر فحوصات كورونا للمسافرين في الرياض

المواطن - الرياض

كشف مدير عام الالتزام في وزارة الصحة عبدالمحسن العتيبي، تفاصيل إغلاق أحد المختبرات المتخصصة بإجراء فحوصات كورونا للمسافرين بالرياض وذلك بعد رصد عدة مخالفات فيها.

عبدالمحسن العتيبي -مدير عام الالتزام بوزارة الصحة- يكشف ملابسات إغلاق مختبر يتلاعب بفحوصات كورونا@riyadhhealth#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/tNZItps7L7 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 8, 2021

وأكد العتيبي خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن المختبر ارتكب مخالفات جسيمة من عدة جوانب؛ حيث وُجد قصور في تطبيق الفرز البصري وإهمال عدد من الإجراءات الاحترازية، بخلاف العينات العشوائية المضبوطة.

نقل العينات:

وشدد العتيبي على أن نقل العينات له بروتوكول صحي واضح، كأن يكون النقل في درجات حرارة معينة وخلال فترة معينة، ومن خلال ناقل متخصص، مشيراً إلى أن الأمر بدأ برصد نقل العينات من أحد المختبرات خارج منطقة الرياض عبر سائقين عاديين، وتم تحريز تلك العينات وتتبع مسارها الافتراضي وصولاً إلى المختبر الخاص بالرياض، وتم التحفظ عليها.

وأشار إلى أن وزارة الصحة انتظرت لترى الإجراء الذي سيتخذه المختبر، وهل سيدون في المنصة الوطنية أن العينات لم تصل إليه، لكنه بدلاً من ذلك أظهر نتائج تلك العينات وكأنها وصلته.

عقوبات:

وبيّن أن هذا الخطأ تتحمله كذلك المستشفيات والمراكز الصحية التي أرسلت الفحوصات للمختبر، وجرى إحالتها كذلك للجان المخالفات وستصدر بحقهم عقوبات.

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