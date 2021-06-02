كورونا يتسبب في سقوط 100 مليون عامل في دائرة الفقر

المواطن- متابعة

تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في دفع عشرات الملايين من العمال نحو الفقر وفقًا لأحدث تقرير دولي، حيث كشفت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن تفشي الفيروس منذ 17 شهرًا دفع نحو 100 مليون عامل إضافي إلى الفقر.

تراجع ساعات العمل وغياب فرص العمل

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن سقوط هؤلاء العمال في دائرة الفقر سببه التراجع الكبير في ساعات العمل وغياب فرص العمل الجيدة، وقد ذكر التقرير أن 5 سنوات من التقدم نحو القضاء على فقر العمال قد تم مسحها بفعل الجائحة.

وحذرت منظمة العمل الدولية، في تقريرها السنوي، من أن الأزمة ستطول؛ إذ إن العمالة لن تستعيد مستويات ما قبل كورونا إلا في 2023، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقالت منظمة العمل الدولية، في تقرير بعنوان: العمالة العالمية والآفاق الاجتماعية: اتجاهات 2021، إنه من المتوقع أن يظل 220 مليون شخص على الأقل عاطلين عن العمل على مستوى العالم هذا العام، أي أعلى بكثير من مستويات ما قبل كورونا، مع تعافي سوق العمل الضعيف مما يؤدي إلى تفاقم التفاوتات القائمة.

وتوقعت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن تتحسن التوقعات إلى 205 ملايين عاطل عن العمل العام المقبل، وهو رقم ما زال أعلى بكثير من 187 مليون عاطل عن العمل المسجل في العام 2019 قبل أن تسبب أزمة فيروس كورونا الفوضى في العالم، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

النساء والشباب الأكثر تتضررًا

ويُعد النساء والشباب، بالإضافة إلى ملياري شخص يعملون في القطاعات غير الرسمية هم الأكثر تضررًا؛ حيث تم تصنيف 108 ملايين عامل إضافي في جميع أنحاء العالم الآن على أنهم فقراء أو فقراء للغاية مقارنة بعام 2019.

شارك الخبر







شارك الخبر