كيف وصف جستنيه هدف رومارينيو في شباك النصر ؟

المواطن - محمد سمعه

علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه على هدف البرازيلي رومارينيو لاعب نادي الاتحاد في شباك النصر بالجولة الـ30 والأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

وصف هدف رومارينيو في النصر

وغرد جستنيه عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” من وجهة نظري أجمل أهداف الموسم من الباب لـ الباب، هدف بالهمس وباللمس، وبالنظرات”.

وكان اللاعب البرازيلي سجل الهدف في شباك برادلي جونز حارس النصر السابق بعد تمريرة ثنائية بينه وبين الصربي ألكسندر بريجوفيتش، في المباراة التي أُقيمت على ملعب “مرسول بارك” في الرياض وانتهت بفوز الاتحاد بثنائية لهدف.

هدف نجم الاتحاد الأفضل بالجولة الأخيرة

وحصد هدف نجم نادي الاتحاد، في شباك نادي النصر، لقب أفضل هدف بالجولة الـ30 والأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن موسم 2020/ 2021.

وبوقت سابق، حسم رومارينيو مصيره مع نادي الاتحاد معلنًا البقاء في النادي بعد ارتباط اسمه بالانتقال لنادي الدحيل القطري.

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