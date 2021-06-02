هدف رومارينيو في النصر الأفضل بالجولة الأخيرة دوريًّا

المواطن - محمد سمعه

حصد هدف اللاعب البرازيلي رومارينيو نجم نادي الاتحاد، في شباك نادي النصر، لقب أفضل هدف بالجولة الـ30 والأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن موسم 2020/ 2021.

وكان النجم البرازيلي سجل الهدف الأول لـ الاتحاد بعد تبادل للتمريرات بينه وبين المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

الجمهور يختار هدف رومارينيو الأفضل بالجولة الأخيرة:

وأعلن الحساب الرسمي لـ الدوري السعودي للمحترفين عبر “تويتر” أن هدف نجم الاتحاد حصل على هدف الجولة الأخيرة بـ دوري المحترفين بعد اختيارات الجماهير.

يذكر أن الاتحاد كان فاز على النصر بهدفين لهدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

الاتحاد يختتم موسمه بالمركز الثالث:

واختتم نادي الاتحاد الموسم محتلًّا المركز الثالث بـ جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بينما جاء النصر في المركز السادس.

وكان رومارينيو، حسم مصيره مع نادي الاتحاد معلنًا البقاء في النادي بعد ارتباط اسمه بالانتقال لنادي الدحيل القطري.

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