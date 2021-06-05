كيف يتم التعامل مع المسافرين لإثبات حالتهم الصحية في توكلنا عند تعطل الشبكة؟

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) عن كيفية التعامل في تطبيق توكلنا مع المسافرين الذين لا يملكون جوالات ذكية أو لا يستخدمون هواتف ذكية أو لا يمكنهم الاتصال بشبكة إنترنت.

وأوضحت وقاية أنه فيما يتعلق بوجود بدائل لتطبيق توكلنا في حال تعطل شبكة الاتصال في صالة المطار، مثلًا عبر رسائل SMS، كشفت وقاية أنه عند انقطاع اتصال الإنترنت، فإن لون ووصف الحالة الصحية للمستخدم وتاريخ ووقت آخر تحديث في تطبيق توكلنا يبقى ظاهرًا لمدة 48 ساعة، بعد ذلك يتحول إلى اللون الرمادي.

وأشارت وقاية إلى أن تطبيق توكلنا يتطلب أجهزة ذكية للاستفادة من خدماته، ويتوفر حاليًّا فقط لأنظمة تشغيل أبل (iOS) وأندرويد (Android)، ويمكن التسجيل في توكلنا والاستفادة من خدماته عبر موقعه الإلكتروني.

السفر والتحصين ضد كورونا:

وبينت وقاية أنه لا يشترط لمن يرغب بالسفر داخل المملكة أن يكون محصنًا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقالت وقاية: يمكن السفر داخل السعودية دون أخذ اللقاح، ويجب أن تكون الحالة الصحية للمسافر في تطبيق توكلنا لم تثبت إصابته ليتمكن من السفر.

إظهار الحالة الصحية:

وشددت على أن إظهار الحالة الصحية عبر توكلنا شرط للسفر على جميع الرحلات الداخلية، وينطبق ذلك على المسافرين السعوديين وغير السعوديين، مشيرة إلى أنه يمكن لمن عمره أقل من 15 عامًا التسجيل بحساب مستقل في توكلنا.

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