لا وفيات في بريطانيا بسبب كورونا خلال 24 ساعة

المواطن - متابعة

لم تسجل السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أي وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك للمرة الأولى منذ 30 يوليو 2020، علمًا بأن المملكة المتحدة لا تخفي قلقها من ارتفاع عدد الإصابات المرتبطة بمتحور “دلتا”.

انخفاض غير عادي:

وغالبًا ما تكون الحصيلة في بداية الأسبوع منخفضة بشكل غير عادي بعد عطلة نهاية الأسبوع، بسبب تأخيرات في تسجيل عدد الإصابات والوفيات، بينما كان الاثنين عطلة رسمية.

ورغم ذلك، يشكل هذا الانخفاض في عدد الوفيات بـ بريطانيا خبرًا جيدًا للبلد الأكثر تضررًا بالوباء في أوروبا، مع نحو 128 ألف وفاة بفيروس كورونا.

إغلاق وتحصين:

ويأتي ذلك نتيجة فترة إغلاق طويل وحملة تحصين واسعة النطاق بدأت في ديسمبر سمحت بإعطاء جرعة أولى لأكثر من 39 مليون شخص ( 74.9 في المائة من السكان البالغين) وجرعة ثانية لأكثر من 25 مليونًا (48.9 في المائة من البالغين).

وأظهرت آخر حصيلة رسمية أن بريطانيا أحصت الثلاثاء 3165 إصابة جديدة، بينما وصل العدد الإجمالي إلى نحو 4.5 ملايين إصابة، في زيادة مقارنة بالأسبوعين الماضيين.

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