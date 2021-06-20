لحظة مثيرة لطيار يدخل في إعصار ويصوره !

المواطن- متابعة

وقع الطيار الأمريكي، ديفيد إيفانز، في إعصار قوي وهو على متن طائرة خفيفة، والظريف في الأمر أنه بدلا من الخروج منه قام بتصويره.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فقد تم تصوير الظاهرة الطبيعية في أوكلاهوما بالقرب من مدينتي مينكو وتتل، ووفقًا لإيفانز، كان الطقس في البداية صافيًا ولم يكن هناك أي علامة على حدوث إعصار، ولكن سرعان ما تشكل في الهواء.

وقال الطيار: على مدار 30 عامًا من العمل في مجال الطيران، رأيت هذا للمرة الأولى، ربما كان إعصارًا أرضيًا، يتكون ليس بسبب عاصفة رعدية، بل بسبب السحب الركامية.

وضع الطائرة

وتُظهر اللقطات المنشورة الطائرة وهي تدور في تيار من الهواء حول الإعصار، بسرعة 600 متر في الدقيقة.

كيف تتشكل الأعاصير المدمرة ؟

يعتبر ارتفاع درجة حرارة المياه في المحيطات مؤشرًا خطيرًا للغاية بالنسبة للعلماء، إذ إنه يشي بأن إعصارًا مدمرًا في طور التكوّن، فكيف تحدث هذه الظاهرة.

وبحسب موقع بيزنس إنسايدر فإن هناك 5 مراحل أساسية تؤدي إلى تشكله فوق المحيطات لا البحار، والخطوات هي على النحو التالي:

1 يتبخر الماء الدافئ وترتفع الرطوبة، الأمر الذي يخلق عاصفة رعدية.

2- تتشكل رياح على صورة دوامة، ويترافق ذلك مع تشكل نظام ضغط منخفض على سطح المحيط.

3- تتشكل غيوم في طبقة جوية أعلى فوق المحيط.

4- تبدأ العاصفة في الدوران عكس عقارب الساعة أو في اتجاه عقارب الساعة بناء على موقعها في الكرة الأرضية، وعندما تدور الرياح بسرعة 119 كيلومتراً في الساعة يولد الإعصار من الفئة الأولى، لكن الأعاصير الأقوى هي التي تصل إلى الدرجة الثالثة.

5- وعندما تمر العاصفة فوق الأرض، تقل نسبة الرطوبة والحرارة فيها، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع العاصفة تدريجياً.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة