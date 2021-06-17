لوكاتيلي يعادل رقم نجمي إيطاليا السابقين

المواطن - محمد سمعه

قدم اللاعب مانويل لوكاتيلي، لاعب وسط منتخب إيطاليا الأول لـ كرة القدم، أداءً أكثر من رائع في مباراة سويسرا التي أُقيمت مساء أمس الأربعاء بالجولة الثانية من دور المجموعات لـ بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

لوكاتيلي يُسجل ثنائية لـ إيطاليا في الشباك السويسرية:

ونجح لوكاتيلي في إحراز هدفين لـ المنتخب الإيطالي في شباك منتخب سويسرا، ليفوز الأتزوري بثلاثية دون رد ويضمن مباشرة التأهل لـ ثمن نهائي اليورو.

وقالت شبكة Opta المتخصصة في الأرقام والإحصائيات: إن لوكاتيلي عادل رقمي لاعبي الأتزوري السابقين بيرلويجي كاسيراجي وماريو بالوتيلي بإحراز هدفين للمنتخب الإيطالي في مباراة واحدة.

لوكاتيلي يعادل رقمي كاسيراجي وبالوتيلي:

وكان كاسيراجي سجل هدفين لـ المنتخب الإيطالي في شباك روسيا في بطولة أمم أوروبا عام 1996 التي أُقيمت في إنجلترا، بينما سجل بالوتيلي هدفين للأتزوري الإيطالي في شباك ألمانيا بـ يورو 2012 الذي أُقيم في بولندا وأوكرانيا.

وسيواجه المنتخب الإيطالي، نظيره الويلزي بالجولة الثالثة يوم الأحد المقبل، حيث يسعى المنتخب الإيطالي للفوز والوصول للنقطة التاسعة والتأهل عن المركز الأول.

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