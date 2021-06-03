مارسيلو سيزار: فخور بخوض تحد جديد مع النصر

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدرب البرازيلي مارسيلو سيزار عن سعادته بالانضمام إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الموسم الرياضي المقبل.

مارسيلو سيزار فخور بالانضمام إلى النصر

ونشر مارسيلو سيزار صورة له بصحبة المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر، حسين عبدالغني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مؤكدًا فخره بالانضمام إلى العالمي.

وعلق المدرب البرازيلي على الصورة قائلًا: “أنا فخور بخوضي تحدي جديد لموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ مع نادي النصر السعودي وانضمامي للجهاز الفني للمدرب مانو مينيز، انه لشرف كبير.. شكرًا لهذه الفرصة”.

وكان يعمل مارسيلو سيزار مساعدًا للمدير الفني السابق لفريق الفيصلي، البرازيلي بريكليس شاموسكا حتى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الخميس الماضي، قبل أن يطلب مينيز الاستعانة به، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر هذا الموسم

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 كمتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة، وذلك بعد فوزه على السد القطري في الجولة الأخيرة.

وأنهى العالمي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز السادس برصيد 46 نقطة، بعد خسارته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة.

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