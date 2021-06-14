ماليزيا: قرار تنظيم فريضة الحج هذا العام حكيم

المواطن- محمد داوود- كوالالمبور

أثنت ماليزيا على قرار المملكة العربية السعودية الصادر بتنظيم فريضة الحج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار جائحة فيروس كورونا.

ماليزيا تصف قرار تنظيم فريضة الحج بالحكيم:

ووصفت ماليزيا، القرار بالحكيم، حيث يراعي عدم تعطيل فريضة الحج والحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام، باعتبار أن حفظ النفس من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو ما يعكس وعي وحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين “حفظهما الله”، في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والتيسير عليهم والحفاظ على سلامتهم والعمل على حمايتهم من خطورة فيروس كورونا، خاصة في ظل الانتشار المتسارع لهذا الوباء.

تفاصيل مهاتفة وزير الشؤون الدينية بنائب وزير الحج والعمرة:

وقال وزير الشؤون الدينية الدكتور ذو الكفل محمد البكري، إن ماليزيا تحترم قرار الحكومة السعودية، مبينًا أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح سليمان مشاط، حيث نقل قرار حكومته.

وخلص إلى القول، يرجع هذا القرار إلى الوضع الحالي المتعلق بوباء كوفيد-19”، مبينًا في بيان له أنه وبناءً على قرار الحكومة السعودية لن نرسل حجاجنا لهذا العام.

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