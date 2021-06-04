مانشستر سيتي يسعى لحسم صفقة راموس

المواطن - مروة نبيل

يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لحسم صفقة مدافع ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

مانشستر سيتي يكثف محاولاته مع راموس

وأشار برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، إلى أن مانشستر سيتي اتصل بقائد ريال مدريد راموس 3 مرات، لمحاولة إقناعه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولفت البرنامج الإسباني إلى أن راموس ينتظر تمسك إدارة نادي ريال مدريد باستمراره في صفوف الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل حتى آخر ثانية.

وسبق أن أكدت تقارير صحافية أن أزمة تجديد سيرجيو، تعود إلى رفض قائد المرينغي لتخفيض راتبه بنسبة 10% في الموسم الجديد، بجانب رغبة ريال مدريد في تجديد عقده لموسم واحد فقط، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أندية مهتمة بضم قائد الريال

وينتهي عقد راموس صاحب الـ35 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم الرياضي الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن، ما دفع العديد من الأندية لوضعه في خططها التعاقدية.

وأبدت 3 أندية مهتمة بضم قائد المرينغي، رغم أنها لم تقدم له عروضًا رسمية حتى الآن، حيث تنتظر حسم مصيره مع ريال مدريد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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