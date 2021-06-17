ما هو الفطر الأخضر وما هي أسبابه وأعراضه ؟

المواطن- متابعة

سجلت الهند أول حالة إصابة بعدوى الفطر الأخضر لمتعافي فيروس كورونا المستجد، وقالت وكالة الأنباء الهندية نقلًا عن مصدر طبي إن العدوى تم تسجيلها في ولاية ماديا براديش.

وأوضح المصدر أن المصاب يبلغ 34 عامًا، وقد أصيب بفيروس كورونا لمدة شهرين، قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى وقد أثبتت الاختبارات إصابته بعد ذلك بعدوى الفطر الأخضر.

ما هو الفطر الأخضر ؟

والفطر الأخضر يحدث نتيجة نوع من العفن يصيب الجهاز التنفسي، وفي حالة المصاب الأول، فقد أثر ذلك على رئتيه وكذلك الجيوب الأنفية التي أصيبت بالنزيف.

أسباب الإصابة بالفطر الأخضر

يندرج هذا الفطر تحت فئة داء الرشاشيات Aspergillosis وهو اسم عام لمجموعة من الأمراض يسببها الفطر الذي يحمل نفس الاسم، ويمكن أن يصاب الناس به عن طريق استنشاقه من البيئة، حيث يتنفسه معظمنا يوميًا دون الشعور بالمرض، لكن أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو أمراض الرئة هم الأكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية.

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن ردود الفعل التحسسية والتهابات الرئة والتهابات الأعضاء الأخرى هي من بين أنواع المشاكل الصحية التي تسببها Apergillus، ومع ذلك، فإن داء الرشاشيات ليس معديًا ولا يمكن أن ينتشر بين الناس أو بين الناس والحيوانات من الرئتين.

ومن بين أكثر الفئات المعرضة للمرض:

الأشخاص المصابون بالتليف الكيسي أو الربو.

المصابون بأمراض الرئة الأخرى مثل السل.

مرضى الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أو الساركويد.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

الأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع الخلايا الجذعية أو زرع الأعضاء.

مرضى العلاج الكيميائي للسرطان.

أعراض المرض

تتشابه أعراضه مع أعراض الربو، بما في ذلك الصفير وضيق التنفس والسعال والحمى (في حالات نادرة)، والاحتقان وسيلان الأنف والصداع وضعف القدرة على الشم، كما تم الإبلاغ أيضًا عن فقدان الوزن، والسعال المصحوب بالدم.

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