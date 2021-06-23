مباراة البرتغال وفرنسا تحدٍ خاص لرونالدو

كريستيانو رونالدو يرفع راية التحدي

وظهر كريستيانو رونالدو بشكل مميز مع منتخب بلاده في “يورو 2020” قبل مباراة البرتغال وفرنسا اليوم، حيث نجح في تسجيل ثنائية في شباك المجر التي انتهت بفوز برازيل أوروبا بثلاثية دون رد.

وعلى الرغم من خسارة منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضد نظيره الألماني في الجولة الثانية بنتيجة 4/2، إلا أن كريستيانو رونالدو واصل تألقه، حيث تمكن من تسجيل هدف، بالإضافة إلى صناعته للهدف الآخر.

ويطمح كريستيانو رونالدو لمواصلة التألق في مباراة البرتغال وفرنسا اليوم، إلا أن أرقامه أمام الديوك تُثير قلق الجماهير، حيث إنه لعب 6 مواجهات، ولكنه لم ينجح في ترك أي بصمة قوية، بعدما فشل في هز الشباك أو صناعة هدف.

وخسر منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضد نظيره الفرنسي 4 مرات، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين، ما يمنح كريستيانو رونالدو دفعة قوية لقيادة برازيل أوروبا لتحقيق أول فوز خلال مشاركته في المواجهات، وقيادة منتخب بلاده لدور الـ16 في يورو 2020.