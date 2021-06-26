مباراتان السبت في يورو 2020

المواطن - محمد سمعه

تنطلق السبت مباراتان في دور ثمن النهائي لـ بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

مباريات دور الـ16 في يورو 2020:

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي ويلز والدنمارك في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب يوهان كرويف آرينا في هولندا.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين منتخبي إيطاليا والنمسا في تمام العاشرة مساءً على ملعب ويمبيلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وفي يوم الأحد ستلعب هولندا مع التشيك في السابعة مساءً، بينما تلعب البرتغال مع بلجيكا في العاشرة مساءً.

وتُقام مباراتان يوم الاثنين المقبل، حيث يلعب المنتخب الكرواتي مع إسبانيا في السابعة مساءً، بينما تلعب فرنسا مع سويسرا في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

مباريات ثمن النهائي تُختتم الثلاثاء:

وتُختتم مباريات دور الـ16 بلقاء بين إنجلترا وألمانيا الثلاثاء المقبل في السابعة مساءً، بينما تلعب السويد مع أوكرانيا في نفس اليوم وفي تمام الساعة العاشرة مساءً.

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