مجموعة فتيحي القابضة تعلن الموافقة على تخفيض رأسمالها

المواطن - الرياض

أعلنت شركة مجموعة فتيحي القابضة عن صدور قرار هيئة السوق المالية بالموافقة على طلب الشركة بتخفيض رأسمالها.

وقالت الشركة، في بيان لها، تود شركة مجموعة فتيحي القابضة أن تفيد مساهميها الكرام بصدور قرار هيئة السوق المالية بتاريخ 07-06-2021م والمتضمن الموافقة على طلب الشركة تخفيض رأسمالها بنسبة (50%) (لزيادته عن الحاجة) من (550,000,000) ريال سعودي إلى (275,000,000) ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (55,000,000) سهم إلى (27,500,000) سهم.

موافقة مشروطة

وأضافت أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وسوف تقوم الشركة بنشر تعميم المساهمين الذي يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

سوق الأسهم

وبالأمس أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعًا 34.40 نقطة، عند مستوى 10719.85 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 14.9 مليار ريال، فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية ( نمو ) مرتفعًا 239.19 نقطة، عند مستوى 23725.14 نقطة، بتداولات بلغت 21 مليون ريال.

الأسهم الأكثر دعمًا لحركة المؤشر

وأتت أسهم المراعي وسابك على قائمة الأكثر دعمًا لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعهما بنحو 3.1 و0.6 في المائة على الترتيب، بينما أغلق المراعي عند 58.9 ريال للسهم وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019.

وتراجع القطاع البنكي وللجلسة الثالثة على التوالي، حيث انخفض اليوم بنحو 0.1 في المائة، وسط تراجع البنك السعودي الفرنسي والبنك العربي بأكثر من 1 في المائة، فيما أغلق مصرف الراجحي على استقرار.

وتركزت التداولات خلال جلسة اليوم على أسهم المصافي وعبد اللطيف وكذلك المتطورة، حيث سجلت تداولات بقيمة تراوحت ما بين 976 مليون ريال و632.5 مليون ريال، لتسيطر بذلك على 13 في المائة من سيولة الجلسة.

فيما سجل سهم “الخليج للتدريب” خلال تعاملات اليوم أعلى أحجام تداول يومي منذ 2007، بعد بلوغه أحجام تداول 16.34 مليون سهم تعادل نحو 22 في المائة من الأسهم الحرة، وبقيمة بلغت 476.8 مليون ريال.

صعود أسهم 105 شركات

إلى ذلك، صعدت أسهم 105 شركات خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم اليمامة للحديد والجبس وباعظيم وكذلك أسترا الصناعية بمكاسب بالحد الأعلى، تلاه كل من أسهم الفخارية والمصافي بمكاسب 8.9 و8 في المائة على الترتيب.

قابل ذلك تراجع أسهم 73 شركة تصدرها أسهم لازوردي بعد هبوط السهم 4 في المائة، تلاه أسهم تبوك الزراعية والدرع العربي وكذلك المتطورة بنحو 3 في المائة.

شارك الخبر







شارك الخبر