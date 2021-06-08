مختص لـ”المواطن”: السلالات المتحورة لـ كورونا ليست فيروسات جديدة

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضح استشاري الصحة العامة الدكتور صلاح خان لـ”المواطن”، أن فيروس كورونا يعيش خلال هذه الفترة حالة من التحورات وإنتاج‏ سلالات جديدة وليس فيروسات جديدة لكورونا – كما يعتقد البعض- فالسلالات المتحوّرة هي نسخة من الفيروس تضم مجموعة من الطفرات، أي التغيرات في مادته الوراثية، مبيناً أن ظهور نسخ متحورة من الفيروس ليس أمراً جديداً، بل عملية طبيعية، لأن الفيروس يتحور بمرور الوقت لضمان بقائه.

ظهور سلالات جديدة:

وأضاف، تتحور الفيروسات طوال الوقت وتتغير، ويؤدي ذلك إلى ظهور سلالات جديدة منها، وأغلب هذه التحورات كبيرة وجوهرية، وبعضها قد يجعل الفيروس أقل خطورة، لكن تحورات أخرى قد تجعله أكثر تسبباً للعدوى وأكثر مقاومة للقاحات، لذا نجد الآن جميع الجهود منصبه نحو حث المجتمعات بأخذ التطعيم الوقائي حتى يكتسب الجميع المناعة اللازمة.

التقيد بالتدابير الاحترازية:

ولفت إلى أن جميع اللقاحات الموجودة لمواجهة كورونا – بإذن الله- قادرة على مواجهة السلالات الجديدة، ولكن علمياً تظل هناك مخاوف من أن تكتسب هذه السلالات قوة تمنحها القدرة على مواجهة اللقاحات، لذا فأن خير نصيحة هي التقيد بالتدابير الاحترازية وعدم التراخي والتساهل، فالعالم أمام فيروس شرس أصاب الملايين.

الحرص على التحصين:

ودعا الدكتور خان في ختام حديثه، إلى ضرورة الحرص على الجرعة الثانية في حال أخذ الأولى، والحرص على الجرعة الأولى في حال عدم أخذها إلى الآن، حتى تكون هناك – بإذن الله – مناعة جسدية نستطيع من خلال مواجهة الفيروس وسلالاته، كما نضمن الوقاية الصحية، مع ضرورة الحرص على ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي حتى لو في حال أخذ التحصين.

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