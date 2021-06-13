مختص يوضح أعراض وعلامات تحذيرية للإصابة بـ السكتة القلبية

المواطن - الرياض

أوضح رئيس قسم كهرباء القلب بمستشفى الحرس الوطني بالرياض الدكتور هيثم العنزي، بعض العلامات التحذيرية والأعراض التي تزيد من احتمال الإصابة بالسكتات والجلطات القلبية.

وقال العنزي، خلال حلقة برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية” إن العلامات التي تُشير للإصابة بالسكتة القلبية أو الجلطة يمكن تصنيفها إلى قسمين؛ أحدهما أشياء مُكتسبة مثل الدخول في بعض المشاكل الاجتماعية وضعف عضلة القلب وضعف تكوين القلب.

د. #هيثم_العنزي .. رئيس قسم كهرباء القلب بمستشفى الحرس الوطني بالرياض : هذه العلامات تحذيرية لاحتمال حصول سكتة قلبية .. انتبهوا لها @DrAlanaziH#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/1h1vIIP0Jl — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 12, 2021

سرعة مراجعة الطبيب

وأضاف أن القسم الثاني عبارة عن أشياء وراثية تتعلق بالجينات التي توارثها الشخص من أسرته، مبيناً أن السكتة القلبية تختلف عن الجلطة بأنها تحدث فجأة ودون أي سبب صحي سابق.

ونوه إلى أن هناك أعراضاً للإصابة بالسكتة أو الجلطة تتطلب سرعة مراجعة الطبيب مثل الإغماءات المفاجئة، موضحاً أن عوامل الخطر لدى الأطفال بالنسبة للقلب لا تختلف عن الكبار وبينها الإغماء المفاجئ أو حدوث حالات وفاة مفاجئة بالعائلة دون سبب واضح.

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