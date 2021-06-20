مدرب الاتحاد يطلب 3 صفقات

المواطن - محمد سمعه

يرغب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الاتحاد في دعم صفوف الفريق الأول بـ 3 صفقات، وذلك من أجل المنافسة على البطولات بالموسم المقبل.

الـ3 صفقات التي يحتاجها مدرب الاتحاد

وسيركز المدرب كاريلي على تدعيم صفوف الفريق بـ ظهير أيمن وظهير أيسر ومهاجم خلال الفترة المقبلة.

صفقة الظهير الأيمن، تأتي تحسبًا لرفض سعود عبدالحميد البقاء في صفوف العميد، مما يجعل كاريلي يفكر في البحث عن بديل له، وصفقة الظهير الأيسر ليكون بديلًا للاعب حمد المنصور الذي أصبح قريبًا من العودة لـ النصر، وصفقة المهاجم ستكون بديلة للاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش الذي أصبح قريبًا من الرحيل لتواضع مستواه وقلة أهدافه المؤثرة مع الفريق.

ترشيح صفقتين للعميد

وربما يكون اللاعب عبدالله الشامخ أحد أهداف نادي الاتحاد لتدعيم مركز الظهير الأيسر، مع التفكير في ضم المهاجم الإماراتي علي مبخوت لاعب الجزيرة الإماراتي للعميد.

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