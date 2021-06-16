مدرب الدنمارك يكشف مستجدات حالة إريكسن

المواطن - مروة نبيل

كشف مدرب منتخب الدنمارك الأول لكرة القدم، كاسبر هيولماند، اليوم الأربعاء، آخر مستجدات الحالة الصحية للاعب كريستيان إريكسن.

مدرب الدنمارك يتحدث عن حالة إريكسن

وأكد مدرب منتخب الدنمارك أن كريستيان إريكسن سيظل في المستشفى، ولن يكون حاضرًا في مباراة بلجيكا المقرر إقامتها، غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

وقال هيولماند، خلل المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الأربعاء: “المستشفى قريب من استاد باركن (في كوبنهاجن)، لذا ربما يسمع الضجيج أيضًا.. أعتقد أنه سيرتدي قميص المنتخب ويشاهد المباراة”.

وكان وكيل أعمال كريستيان إريكسن، قد عزز الآمال بشأن إمكانية خروج اللاعب بشكل أسرع من المستشفى، واحتمالات حضوره المباراة أمام بلجيكا في الاستاد، إلا الأطباء بحاجة لإجراء مزيد من الفحوص، للوقوف على أسباب تعرضه للنوبة القلبية.

كريستيان إريكسن يطمئن الجماهير

وكان كريستيان إريكسن صاحب الـ29 عامًا قد تعرض لسقوط مروع خلال مباراة الدنمارك ضد فنلندا، يوم السبت الماضي، وأكد طبيب المنتخب أنه تعرض لسكتة قلبية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحرص كريستيان إريكسن على طمأنة الجماهير على حالته الصحية، موجهًا إليهم رسالة عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” بعد دعمه خلال الأيام الماضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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