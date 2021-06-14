مدرب النصر السابق يتحدث للإعلام الروسي

المواطن - محمد سمعه

يتحدث المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر سابقًا، لـ وسائل الإعلام الروسية اليوم وذلك أثناء تقديمه كمدرب لنادي سبارتاك موسكو الروسي في مؤتمر صحفي.

إنجازات فيتوريا مع النصر

وكان فيتوريا تولى تدريب العالمي في يناير 2019 حتى ديسمبر 2020، حيث نجح خلال عامين في قيادة أصفر العاصمة للفوز بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/2019 وحصد لقب كأس السوبر السعودي 2019 على حساب فريق التعاون.

وقامت إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت آنذاك في ديسمبر 2020 بإقالة فيتوريا عقب التعادل مع نادي ضمك بـ الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة هدفين لكل فريق على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

روي فيتوريا مدربًا لـ سبارتاك موسكو لمدة عامين

يذكر أنه في الـ24 من مايو الماضي، كان نادي سبارتاك موسكو أعلن عبر حسابه في “تويتر” عن التعاقد مع روي فيتوريا لمدة عامين لقيادة الفريق الكروي الأول بالنادي الروسي.

وسبق لـ فيتوريا تدريب نادي بنفيكا البرتغالي، كما درب نجم الهلال الحالي، البيروفي أندري كاريلو في صفوف بنفيكا.

شارك الخبر







شارك الخبر