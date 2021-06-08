مدير FBI: الهجمات الإلكترونية لا تقل خطورة عن أحداث 11 سبتمبر

المواطن - متابعة

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية FBI كريستوفر راي، تهديد الأمن القومي الذي تشكله برامج الهجمات الإلكترونية بفدية بالهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، حيث تواصل الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص مواجهة سلسلة من الهجمات المدمرة.

وجاءت التعليقات من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد أن قال البيت الأبيض إن أحدث هجوم إلكتروني رفيع المستوى – تم ارتكابه ضد JBS USA ، وهي وحدة تابعة لأكبر شركة لمعالجة اللحوم في العالم – نشأ من “منظمة إجرامية مقرها على الأرجح في روسيا” بحسب العربية نت.

100 نوع من البرمجيات الخبيثة

وكشف راي أيضًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يحقق في ما يقرب من 100 نوع مختلف من برامج الهجمات الإلكترونية، كل منها كان مسؤولًا عن عدة هجمات إلكترونية في الولايات المتحدة، ويمكن ربط الكثير منها إلى قراصنة في روسيا.

الإبلاغ عن الهجمات الإلكترونية

ودفعت موجة الهجمات الإلكترونية إلى مداولات جديدة بين المشرعين في الكونغرس حول ما إذا كان يجب إجبار الشركات التي تعرضت للاختراق على إخبار الحكومة بأنها تعرضت للاختراق.

وأصدرت إدارة أمن النقل بالفعل توجيهًا يقنع الشركات التي تشغل خطوط الأنابيب بالإبلاغ كلما تعرضوا لهجمات إلكترونية. كما أصدر الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا الشهر الماضي يهدف إلى إصلاح نهج الحكومة الأميركية تجاه الأمن السيبراني، ويتطلب الأمر من الوكالات الفيدرالية تشفير بياناتها وتدابير أخرى. وقال البيت الأبيض إن بايدن سيثير قضية هجمات برامج الفدية خلال قمته المقبلة وجهاً لوجه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المقرر عقدها في 16 يونيو في جنيف بسويسرا.

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