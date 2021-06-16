مركبة جديدة من الصين تتحدى سيارات نيسان وتويوتا !

المواطن- متابعة

تستعد شركة Great Wall في الصين لإطلاق سياراتها الأحدث التي من المفترض أن تكون منافسًا قويًا لسيارات البيك آب الشهيرة من نيسان وتويوتا.

وبحسب موقع Moto، المتخصص في أخبار السيارات، فإن سيارة Artillery الجديدة تعتبر نسخة معدلة من مركبات Pao التي طرحتها Great Wall العام الجاري، لكنها حصلت على تحسينات تجعلها أكثر ملاءمة للطرق الوعرة والطرقات الصعبة المغطاة بالمياه أو الأوحال.

مواصفات سيارة Artillery الصينية

تم تجهيز السيارة الحديثة بأنبوب خاص لتوفير الهواء للمحرك، وعجلات كبيرة، وصمم هيكلها ليرتفع عن الأرض بمقدار 249 ملم.

وجهزت هذه السيارة الصينية بأنظمة Eibach كتلك الموجودة في سيارات Ford F-150 من فورد، فضلا عن حصولها على مصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة.

أما صندوق السيارة فصمم ليمكنها من نقل حمولات كبيرة، كما أن ممتصات الصدمات فيها دعمت بهياكل فولاذية متينة وطليت بمواد خاصة مقاومة للصدمات والصدأ وعوامل الرطوبة.

وصُممت السيارة لتكون مركبة دفع رباعي، وقد حصلت أيضًا على مقصورة مميزة من ناحية الأناقة والتطوير، وجهزت بزوج من المقاعد المريحة، وبواجهة قيادة مزودة بشاشة لمسية وأحدث أنظمة الملتيميديا.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر تولد عزما يعادل 190 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، ومنظومتي دفع أمامي ورباعي.

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