مزايا العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات للمستثمر والمستأجر

المواطن - الرياض

أوضح مدير الاتصال المؤسسي في الهيئة العامة للنقل صالح الزويد، مزايا العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات، وأثر هذا التنظيم على القطاع وكيف يحمي مصالح المستفيدين.

العقد الموحد يخدم القطاع ككل

وقال الزويد: “إن العقد الموحد سيخدم القطاع ككل، ويحفظ حقوق المستأجرين، ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات التي قد تقع من بعض المنشآت في وضع بعض الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية مثل الكمبيالة ونحوها”.

#أخبار_السعودية | مدير الاتصال المؤسسي في الهيئة العامة للنقل – صالح الزويد: إلزام جميع منشآت تأجير السيارات في المملكة باعتماد العقد الإلكتروني الموحد الذي سيتم إصداره عبر بوابة "تأجير" الإلكترونية التابعة للهيئة وفق أربع مراحل تبدأ أولها في تاريخ 15 ذي الحجة 1442هـ. pic.twitter.com/O7zMSuPS8G — أخبار السعودية (@sauditv_1) June 7, 2021

وأضاف: “المستأجر يضمن حصوله على سيارة مرخصة من الهيئة، تأمينها صالح، وفحصها الدوري سليم، كما أن العقد يوضح حقوق المستأجر والتزاماته”.

التأكد من صحة الوثائق

وتابع: “سيخدم أيضا المستثمر حيث تمكنه من التأكد من الوثائق التي قدمها المستأجر قبل تأجير المركبة”.

وأشار إلى أن تطبيق القرار سيكون على 4 مراحل بداية من الفئة “د” وتطبق في 15 ذو الحجة ويليها المرحلة الثانية لمنشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة “ج” في 24 من شهر محرم، ثم الفئة “ب”.

يذكر أن هيئة النقل أوضحت في وقت سابق، أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل بالمملكة، وامتدادًا لخطتها في تطوير قطاع تأجير المركبات بما يحقق التطلعات ويدعم بقية القطاعات كالسياحة والترفيه والأعمال، إذ سيشكّل القرار نقلة نوعيّة في القطاع وسيسهم في تنظيمه وتعزيز الثقة والشفافية فيه.

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