مشاط: يمكن للمرأة أداء الحج دون محرم بشرط

المواطن - مكة المكرمة

أكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، أنه يمكن للمرأة أداء فريضة الحج دون محرم، مع عصبة من النساء.

حج المرأة:

وأضاف مشاط، في حواره إلى برنامج الراصد، المذاع على قناة الإخبارية، يوم أمس الأحد، أنه إذا انطبقت جميع الشروط على المرأة الراغبة في أداء الفريضة، يمكنها أداء الفريضة مع عصبة من النساء.

أولوية:

ولفت إلى أن الأولوية ستكون للمحصن، وللذين لم يؤدوا المناسك من قبل، ولأولئك الذين بلغت أعمارهم 50 عامًا فأكثر، وهو ما ينعكس إيجابًا على سلامة الحج بشكل عام.

وأضاف نائب وزير الحج أنه لن يوجد أي استضافات خاصة هذا العام، والجهات التي لا تقدم خدمة مباشرة للحاج لن تتواجد في المشاعر، كاشفًا أنه سيتم توفير مرافق صحي في كل حافلة أثناء التنقل.

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