مفاجأة لـ الجماهير بشأن تشفير دوري المحترفين والقناة الناقلة

المواطن - محمد سمعه

تردد مؤخرًا أن مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين” دوري المحترفين” في الموسم الجديد سوف تُشفر بالإضافة لنقلها على قنوات أخرى غير القنوات الرياضية السعودية.

دوري المحترفين لن يُشفر

وكشف الإعلامي الرياضي عبدالله المجحم عبر حسابه في “تويتر” حقيقة الأمر قائلًا: ” الكثير يسألوني عن الدوري السعودي الموسم المقبل، هل سيتم تشفيره وهل سيكون هناك شركة ناقلة لـ مباريات الدوري، وهل سيذاع على قنوات أخرى مثل MBC؟، الحقيقة أن الدوري لن يُشفر والدوري حتى الآن على القنوات الرياضية السعودية، ولا أحد يتبع أي إشاعات من أحد حتى يتم الإعلان من المصدر الأول”.

وفي إبريل الماضي، كان الإعلامي وليد الفراج ألمح في برنامجه السابق ” الدوري مع وليد” إلى إمكانية تشفير مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كراسة الحقوق التجارية تثير الجدل

وتحدث قائلًا في برنامجه”الدوري مع وليد” : “طرح الرابطة لكراسة الحقوق التجارية يأخذك بشكل غير مباشر لإمكانية تشفير مباريات الدوري بالموسم المقبل، تشعر أن هناك “إن”.

وتابع الإعلامي الرياضي: “حتى الآن ما في أي شيء رسمي، ولكن جملة (كراسة الحقوق التجارية)، تثير الجدل”.

يذكر أن دوري المحترفين السعودي في موسمه الجديد 2021/2022 سيبدأ في 12 أغسطس المقبل.

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