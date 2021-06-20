مكافأة لـ المارد الأحمر بعد مباراة الترجي ضد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك بعد الفوز في مباراة الترجي ضد الأهلي أمس السبت بهدف دون مقابل.

هزيمة صعبة لـ الترجي ضد الأهلي في تونس

وكانت المباراة بين الفريقين أُقيمت على ملعب حمادي العقربي في تونس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكر الحساب الرسمي لـ الأهلي المصري عبر “تويتر” اليوم الأحد أنه سيتم صرف مكافأة إجادة للاعبين، بعد هزيمة الترجي، كما سيحصل المارد الأحمر على راحة سلبية لمدة 48 ساعة بعد العودة من تونس.

قرارات مهمة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي في مصر

كذلك سوف يستأنف لاعبو الأهلي تدريباتهم بعد غد الثلاثاء، كما قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بـ الأهلي فرض الحظر الإعلامي على اللاعبين لما بعد مباراة العودة ضد الترجي.

ومن المقرر إقامة مباراة الترجي ضد الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

يذكر أن محمد شريف هو من أحرز هدف فوز الأهلي ضد الترجي بالدقيقة الـ68 بعد تمريرة بدأت من اللاعب المالي أليو ديانج.

وسوف تقام مباراة العودة بين الأهلي والترجي على ملعب السلام في القاهرة، حيث يحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل للدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا ومواجهة الفائز من الوداد المغربي وكايزر شيفيس الجنوب إفريقي.

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