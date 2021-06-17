منتخب إيطاليا يحقق إنجاز هولندا في بطولات اليورو

المواطن - محمد سمعه

واصل منتخب إيطاليا الأول لـ كرة القدم في تقديم العروض المميزة ببطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، وذلك بعد الفوز على المنتخب السويسري بثلاثية دون رد بالجولة الثانية من دور المجموعات.

ونجح المنتخب الإيطالي في الفوز بفارق 3 أهداف في أول مباراتين له بـ اليورو معادلًا إنجاز المنتخب الهولندي الذي فاز بفارق 3 أهداف في أول مباراتين له بيورو 2008.

منتخب إيطاليا في الصدارة:

يذكر أن رصيد المنتخب الإيطالي أصبح ست نقاط في صدارة المجموعة، لتضمن التأهل إلى الدور القادم، بينما يتوقف رصيد سويسرا عند نقطة، بالمركز الثالث، خلف ويلز صاحبة الـ4 نقاط.

لوكاتيلي يُبدع أمام سويسرا:

ونجح لوكاتيلي في إحراز هدفين لـ المنتخب الإيطالي في شباك منتخب سويسرا، ليفوز الأتزوري بثلاثية دون رد ويضمن مباشرة التأهل لـ ثمن نهائي اليورو.

وقالت شبكة Opta المتخصصة في الأرقام والإحصائيات: إن لوكاتيلي عادل رقمي لاعبي الأتزوري السابقين بيرلويجي كاسيراجي وماريو بالوتيلي بإحراز هدفين للمنتخب الإيطالي في مباراة واحدة. سيلعب المنتخب الإيطالي مع ويلز مساء الأحد المقبل بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في اليورو.

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