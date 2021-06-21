منتخب إيطاليا يخطف الأنظار في يورو 2020

المواطن - مروة نبيل

ظهر منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بقيادة روبرتو مانشيني بشكل مميز، خلال منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

إيطاليا تتجاوز ويلز بهدف:

ولعبت إيطاليا ضد ويلز، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في “يورو 2020″، ونجح الأزوري في تحقيق الفوز بهدف دون رد، ليتأهلا سويًّا إلى دور الـ16، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم رصيده إلى 9 نقاط، ليتأهل كمتصدر عن المجموعة الأولى في “يورو 2020” بعد تحقيقه العلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد منتخب ويلز عند 4 نقاط في المركز الثاني ويصعد إلى دور الـ16 رسميًّا.

منتخب إيطاليا يتألق:

وحقق منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم العديد من الأرقام المميزة في “يورو 2020″، حيث نجح ماتيو بيسينا، في تسجيل أول أهدافه بقميص الأزوري خلال مواجهة ويلز، ورفع المنتخب رصيده إلى 7 أهداف فقط في مرحلة المجموعات.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” أن الأزوري لم يسبق له أن حقق سجلًا تهديفيًّا أفضل في دور المجموعات سواء في اليورو أو كأس العالم، بالتساوي مع سجله في مونديال 1998، عندما أحرز 7 أهداف أيضًا في هذا الدور.

وأشارت الشبكة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن منتخب إيطاليا، لم يخسر في مباراة رسمية سجل فيها، منذ يونيو 2013، عندما انهزم ضد البرازيل، فيما حقق الفوز في 40 مواجهة وتعادل في 12، خلال هذه الفترة.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة