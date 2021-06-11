منتخب إيطاليا يفتتح يورو 2020 بثلاثية مُدوية

المواطن - محمد سمعه

افتتح منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” بالفوز على منتخب تركيا بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالبطولة.

أحداث مباراة منتخب إيطاليا ضد تركيا:

وبدأ الشوط الأول بين المنتخبين بأداء هادئ، حيث لم ينجح أي منهما في خلق فرص خطيرة.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وخلال الشوط الثاني من مباراة إيطاليا ضد تركيا، كشر الأتزوري عن أنيابه الهجومية، لينجح في إحراز الهدف الأول عبر لاعب تركيا ديميرال بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ54 مع بداية الشوط الثاني.

واستمر ضغط منتخب إيطاليا لإحراز الهدف الثاني، حتى نجح اللاعب شيرو إيموبيلي في إضافة الهدف الثاني للأتزوري بالدقيقة السادسة والستين.

حارس منتخب تركيا يدفع الثمن:

ومن خطأ قاتل، من حارس المنتخب التركي، تناقلت الكرة بين لاعبي إيطاليا ليُضيف اللاعب لورينزو إنسيني نجم نابولي الإيطالي الهدف الثالث لـ الأتزوري بالدقيقة الـ80.

وتُعد نتيجة مباراة تركيا، هي الأولى من نوعها للمنتخب الإيطالي حيث نجح الأتزوري للمرة الأولى في مباراته الافتتاحية ببطولة اليورو في الفوز بفارق 3 أهداف في المباراة.

وسيلعب الأتزوري مع المنتخب السويسري بالجولة الثانية من دور المجموعات باليورو يوم الأربعاء المقبل، بينما يلعب المنتخب التركي مع منتخب ويلز أيضًا يوم الأربعاء.

وكان منتخب إيطاليا سبق له وأن حصد لقب اليورو مرة واحدة في عام 1968.

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