منتخب البرازيل يتألق برباعية ضد بيرو

المواطن - مروة نبيل

واصل منتخب البرازيل الأول تألقه في منافسات بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كوبا أمريكا 2020″، وتجاوز بيرو برباعية دون رد.

البرازيل ضد بيرو

وبدأت مباراة البرازيل ضد بيرو بشكل سريع، ونجح السامبا في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 12 دقيقة، عن طريق أليكس ساندرو من تسديدة قوية بعد تلقيه تمريرة مميزة من جابرييل جيسوس.

وتألق نيمار بشكل لافت وشكل خطورة كبيرة على مرمى المنتخب البيروفي، وحصل على ركلة جزاء، إلا أن حكم تقنية الفيديو الـVAR ألغاها، لتستمر النتيجة بتقدم منتخب البرازيل الأول لكرة القدم بهدف دون رد.

منتخب البرازيل يتألق

ونجح نيمار في تعزيز تقدم السامبا بهدف ثان عند الدقيقة 68 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يحرز البديل إيفرتون الهدف الثالث عند الدقيقة 89، بعد تلقيه تمريرة من ريتشارليسون.

وأحرز ريتشارليسون الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع، لتنتهي مباراة البرازيل ضد بيرو بتحقيق السامبا لفوز عريض برباعية نظيفة.

ورفع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا 2020، وبفارق نقطتين عن كولومبيا التي سقطت في فخ التعادل السلبي مع فنزويلا.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة