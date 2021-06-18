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منتخب البرازيل يتألق برباعية ضد بيرو
ضمن منافسات كوبا أمريكا

منتخب البرازيل يتألق برباعية ضد بيرو

2021/06/18
الساعة 12:34 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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منتخب البرازيل يتألق برباعية ضد بيرو لاعبو البرازيل - المصدر جانب من المباراة - المصدر @CopaAmerica
المواطن - مروة نبيل

واصل منتخب البرازيل الأول تألقه في منافسات بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كوبا أمريكا 2020″، وتجاوز بيرو برباعية دون رد.

البرازيل ضد بيرو

وبدأت مباراة البرازيل ضد بيرو بشكل سريع، ونجح السامبا في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 12 دقيقة، عن طريق أليكس ساندرو من تسديدة قوية بعد تلقيه تمريرة مميزة من جابرييل جيسوس.

وتألق نيمار بشكل لافت وشكل خطورة كبيرة على مرمى المنتخب البيروفي، وحصل على ركلة جزاء، إلا أن حكم تقنية الفيديو الـVAR ألغاها، لتستمر النتيجة بتقدم منتخب البرازيل الأول لكرة القدم بهدف دون رد.

 

البرازيل ضد بيرو
جانب من المباراة – المصدر @CopaAmerica

منتخب البرازيل يتألق

ونجح نيمار في تعزيز تقدم السامبا بهدف ثان عند الدقيقة 68 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يحرز البديل إيفرتون الهدف الثالث عند الدقيقة 89، بعد تلقيه تمريرة من ريتشارليسون.

وأحرز ريتشارليسون الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع، لتنتهي مباراة البرازيل ضد بيرو بتحقيق السامبا لفوز عريض برباعية نظيفة.

ورفع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا 2020، وبفارق نقطتين عن كولومبيا التي سقطت في فخ التعادل السلبي مع فنزويلا.

كوبا أمريكا 2020
جانب من المباراة – المصدر @CopaAmerica


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