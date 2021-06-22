منتخب الدنمارك إلى ثمن نهائي يورو 2020

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة منتخب الدنمارك الأول لكرة القدم ضد نظيره الروسي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بفوز الدنمارك برباعية مقابل هدف.

منتخب الدنمارك يتألق:

وبدأت مباراة الدنمارك ضد روسيا بشكل سريع، حيث ضغط المنتخب الدنماركي منذ البداية، قبل أن ينجح في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 38 من تسديدة قوية للاعب ميكل دامسجارد.

واستمر الضغط بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ونجح يوسف بولسن في تعزيز تقدم منتخب بلاده بهدف ثانٍ عند الدقيقة 59، مستغلًّا خطأ من لاعب المنتخب الروسي الأول لكرة القدم، رومان زوبنين.

روسيا تُقلص الفارق وتستقبل هدفين:

وتمكن أرتيم جيوبا من تقليص الفارق للمنتخب الروسي الأول لكرة القدم عند الدقيقة 70 من ركلة جزاء، قبل أن يطلق أندريا كريستنسن كرة رائعة، ليضيف الهدف الثالث عند الدقيقة 79، وأحرز يواكيم مايله الهدف الرابع عند الدقيقة 82.

ورفع منتخب الدنمارك الأول لكرة القدم رصيده إلى 3 مباريات ليحتل المركز الثاني في مجموعته ضمن منافسات “يورو 2020“، ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي لمواجهة ويلز في أمستردام، يوم 26 يونيو الجاري.

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