منتخب السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، منتخب السعودية ضد السنغال، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، بفوز الأخضر بركلات الترجيح.

السعودية ضد السنغال:

وبدأت مباراة منتخب السعودية ضد السنغال التي أُقيمت على إستاد القاهرة الدولي بشكل سريع من الأخضر، وسط دفاع قوي من أسود التيرانجا، قبل أن يتمكن عبدالله رديف من هز الشباك عند الدقيقة 42، ليمنح المنتخب الوطني التقدم في الشوط الأول من كأس العرب.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط أسود التيرانجا بشكل قوي، وتمكن من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 62 عن طريق لاعبه سليمان فاي، وضغط المنتخبان بقوة أملًا في هز الشباك وخطف بطاقة التأهل إلا أن محاولاتهم لم تنجح، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل.

منتخب السعودية يتأهل:

ولجأ الحكم إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل، وفاز الأخضر بنتيجة 3/ 2، وظهر حارس مرمى منتخب السعودية أسامة المرمش بشكل مميز، حيث نجح في التصدي لـ3 ركلات، ليقود المنتخب إلى الدور نصف النهائي من كأس العرب لمنتخبات الشباب.

وأحرز ثلاثية الأخضر في شباك منتخب السنغال تحت 20 عامًا، كل من؛ عبدالله رديف، محمد المري وسليمان هزازي، وأهدر محمد الدوسري ومشاري النمر، فيما سجل أهداف أسود التيرانجا، إبراهيم سيسوكو والحاج ضيوف، ليودع حامل اللقب البطولة مبكرًا.

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