موريرينسي البرتغالي يشكو الباطن

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد أزمة لنادي الباطن بسبب مستحقات موريرينسي البرتغالي والتي دفعتها لتقديم شكوى رسميًّا.

موريرينسي يشكو نادي الباطن:

وأكدت صحيفة OJOGO البرتغالية، أن نادي موريرينسي تقدم بشكوى ضد الباطن إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب عدم سداد المبلغ المستحق من صفقة انتقال المهاجم الأنجولي فابيو أبرو.

وكان الفريق السماوي قد تعاقد مع فابيو أبرو خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2020، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي موريرينسي البرتغالي بعقد يمتد لمدة موسمين، مقابل 2.5 مليون يورو، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

فابيو أبرو يتألق:

وظهر فابيو أبرو بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث شارك معه في 28 مباراة، وساهم في تسجيل 19 هدفًا، حيث أحرز 17 هدفًا وصنع هدفين.

وقام المهاجم البرتغالي صاحب الـ28 عامًا، بصناعة 21 فرصة تهديفية، ولديه 29 مراوغة ناجحة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما جذب أنظار أكثر من ناد إليه.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة