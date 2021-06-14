موعد مباراة السعودية وأوزبكستان والقناة الناقلة

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الثلاثاء، مباراة السعودية وأوزبكستان ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من المرحلة الأولى من تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة لـ كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

توقيت مباراة السعودية وأوزبكستان

وستبدأ المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “مرسول بارك” في الرياض كما تُنقل على قناة KSA Sports 1HD بتعليق فهد العتيبي.

ويطمح المنتخب السعودي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز على المنتخب الأوزبكي وإنهاء المرحلة الأولى من التصفيات متصدرًا مجموعته.

الأخضر حقق فوزًا مثيرًا في أوزبكستان بثلاثية

وفي يوم الجمعة الماضية، كان المنتخب السعودي فاز على منتخب سنغافورة بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات، حيث سجل الأخضر ثلاثيته بدءًا من الدقيقة الـ84 عبر كل من سالم الدوسري وفهد المولد وصالح الشهري.

أما منتخب أوزبكستان فكان فاز على منتخب اليمن بهدف دون رد يوم الجمعة الماضية في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وفي لقاء الدور الأول بين منتخبي السعودية وأوزبكستان الذي أُقيم يوم 14 نوفمبر 2019، حقق المنتخب السعودي فوزًا مثيرًا على أوزبكستان في أرضها بثلاثية مقابل هدفين.

وكان سلمان الفرج سجل هدفين لـ الأخضر، بينما سجل سالم الدوسري الهدف الثالث للمنتخب السعودي آنذاك.

شارك الخبر







شارك الخبر