موعد مباراة السعودية وسنغافورة والقناة الناقلة

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الجمعة، مباراة السعودية وسنغافورة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وتبدأ المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُنقل على قناة KSA Sports 1 HD.

نتيجة مباراة السعودية وسنغافورة في الدور الأول

وكان لقاء الدور الأول بين المنتخبين انتهى بتفوق المنتخب السعودي بثلاثية دون رد.

وقبل المباراة، يحتل المنتخب السعودي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد منتخب سنغافورة بالمركز الرابع برصيد سبع نقاط.

نتيجة منتخبي السعودية وسنغافورة بالجولة الماضية

وكان المنتخب السعودي تفوق على منتخب اليمن السبت الماضي بالفوز بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة السابعة، حيث سجل للأخضر سالم الدوسري هدفًا وفهد المولد هدفين.

أما منتخب سنغافورة فخسر من منتخب أوزبكستان بخماسية دون رد يوم الاثنين الماضي بالجولة التاسعة بين الفريقين في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وقبل مباراة السعودية وسنغافورة، أكد اللاعب عبدالله عطيف، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على أن الأجواء داخل معسكر الأخضر رائعة.

وتحدث عطيف في مقطع فيديو نُشر عبر حساب الأخضر في “تويتر” : “هناك رغبة وحماس من اللاعبين لإنهاء التصفيات بصورة إيجابية بحكم صدارتنا ولا بد من حسم مباراة سنغافورة، ثم التركيز على مباراة أوزبكستان”.

وأضاف عطيف: “سندخل لقاء سنغافورة، من أجل الفوز وتركيزنا هو حصد النقاط الثلاث لا غيرها، ونحن نلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا، وسندخل اللقاء بشكل قوي وسنحقق المطلوب منا”.

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