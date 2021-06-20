موعد مباراة اليوم في كوبا أمريكا 2021

المواطن - محمد سمعه

تنطلق مساء اليوم الأحد، مباراة واحدة بدور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2021.

توقيت مباراة فنزويلا والإكوادور

وستكون المباراة بين فريقي فنزويلا والإكوادور حيث تنطلق في الـ11 مساءً بتوقيت مصر، الثانية عشرة صباحًا بتوقيت السعودية على ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي بالبرازيل.

نتيجة آخر مباراة لـ منتخب فنزويلا بـ كوبا أمريكا

وكان المنتخب الفنزويلي تعادل في مباراته الأخيرة مع كولومبيا صباح الجمعة الماضية، بينما خسر منتخب الإكوادور مباراته الأولى أمام المنتخب الكولومبي يوم التي أُقيمت صباح الاثنين الماضي، مع العلم أن المنتخب الفنزويلي لعب مباراتين، بينما لعب منتخب الإكوادور مباراة واحدة فقط في البطولة.

يذكر أن يوم الغد الاثنين، سيشهد مباراتين في البطولة، حيث يواجه منتخب كولومبيا نظيره منتخب بيرو، بينما يلعب منتخب أوروجواي مع المنتخب التشيلي.

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