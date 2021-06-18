موعد مباريات الجمعة في بطولة اليورو 2020

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم الجمعة 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بـ بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

توقيت مباريات الجمعة في يورو 2020

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي السويد وسلوفاكيا، حيث تبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي كرواتيا والتشيك ضمن مباريات المجموعة الرابعة، حيث تبدأ في السابعة مساءً على ملعب هامبدن بارك في إسكتلندا.

وتُختتم مباريات الجمعة بلقاء الديربي البريطاني بين الجارين إنجلترا وإسكتلندا في تمام العاشرة مساءً حيث تُقام المباراة على ملعب ويمبيلي في العاصمة البريطانية لندن.

نتائج مباريات الخميس

جدير بالذكر أن مباريات أمس الخميس، انتهت بفوز أوكرانيا على مقدونيا الشمالية بهدفين لهدف، بينما فازت بلجيكا على الدنمارك بهدفين لهدف، وفازت هولندا على النمسا بثنائية دون مقابل.

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