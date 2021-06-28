موعد مباريات السوبر الإسباني في السعودية

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، بيانًا رسميًّا بمواعيد المسابقات منافسات موسم 2021/ 2022، وفي مقدمتها كأس السوبر الإسباني.

كأس السوبر الإسباني في السعودية:

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني في شهر يناير المقبل، في السعودية، وذلك وفقًا للاتفاق المبرم بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم ونظيره السعودي.

ويُشارك في كأس السوبر، 4 فرق، وهم؛ أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني، وريال مدريد الوصيف، برشلونة المتوج بلقب كأس ملك إسبانيا وأتلتيك بيلباو وصيف الكأس.

مواعيد مباريات كأس السوبر:

وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد نظيره أتلتيك بيلباو، فيما سيُقام لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وأشارت الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيانه إلى أنه سيتم خوض مباراتي نصف النهائي يومي 12 و13 يناير المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 16 من الشهر ذاته.

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