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موعد مباريات اليوم في يورو 2020
ضمن منافسات الجولة الثالثة

موعد مباريات اليوم في يورو 2020

2021/06/23
الساعة 4:32 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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موعد مباريات اليوم في يورو 2020 لاعبو البرتغال - المصدر @selecaoportugal
المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة “يورو 2020″، ويأتي في مقدمتها قمة البرتغال ضد فرنسا.

مباريات اليوم في المجموعة الخامسة

وتنطلق مباريات اليوم في “يورو 2020” بمباريات المجموعة الخامسة عند الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، حيث تلعب السويد مع بولندا، فيما يواجه المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم نظيره السلوفاكي.

وقبل مباريات اليوم، تتصدر السويد ترتيب المجموعة في كأس الأمم الأوروبية برصيد 4 نقاط، ثم سلوفاكيا بـ3 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، فيما تتذيل بولندا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

منتخب السويد
لاعبو المنتخب السويدي – المصدر @svenskfotboll

منافسة مشتعلة بالمجموعة السادسة في يورو 2020

وتشتعل المنافسة بقوة في المجموعة السادسة بـ”يورو 2020″، نظرًا لقوة المنتخبات، ما يزيد من صعوبة مباريات اليوم، حيث يلعب منتخب البرتغال ضد فرنسا، فيما يُلاقي المنتخب الألماني الأول لكرة القدم نظيره الهنغاري عند العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

فرنسا في يورو 2020
منتخب فرنسا – المصدر @FrenchTeam

وجاء ترتيب المجموعة السادسة في كأس الأمم الأوروبية قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ فرنسا في الصدارة برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن ألمانيا والبرتغال الطامحَين لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل الثانية، وتتذيل هنغاريا الترتيب بنقطة.

يورو 2020
موعد مباريات اليوم – المصدر uefa


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