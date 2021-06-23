موعد مباريات اليوم في يورو 2020

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة “يورو 2020″، ويأتي في مقدمتها قمة البرتغال ضد فرنسا.

مباريات اليوم في المجموعة الخامسة

وتنطلق مباريات اليوم في “يورو 2020” بمباريات المجموعة الخامسة عند الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، حيث تلعب السويد مع بولندا، فيما يواجه المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم نظيره السلوفاكي.

وقبل مباريات اليوم، تتصدر السويد ترتيب المجموعة في كأس الأمم الأوروبية برصيد 4 نقاط، ثم سلوفاكيا بـ3 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، فيما تتذيل بولندا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

منافسة مشتعلة بالمجموعة السادسة في يورو 2020

وتشتعل المنافسة بقوة في المجموعة السادسة بـ”يورو 2020″، نظرًا لقوة المنتخبات، ما يزيد من صعوبة مباريات اليوم، حيث يلعب منتخب البرتغال ضد فرنسا، فيما يُلاقي المنتخب الألماني الأول لكرة القدم نظيره الهنغاري عند العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

وجاء ترتيب المجموعة السادسة في كأس الأمم الأوروبية قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ فرنسا في الصدارة برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن ألمانيا والبرتغال الطامحَين لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل الثانية، وتتذيل هنغاريا الترتيب بنقطة.

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