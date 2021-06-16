هدف عكسي يمنح فرنسا الفوز على ألمانيا

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة فرنسا ضد ألمانيا ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة السادسة بمنافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بفوز الديوك بهدف دون رد عن طريق النيران الصديقة.

فرنسا تتقدم بهدف عكسي:

وبدأت مباراة فرنسا ضد ألمانيا بشكل سريع، وضغط الديوك ونفذ أنطوان جريزمان ركلة ركنية قابلها بول بوغبا برأسية، إلا أنها مرت فوق المرمى، وتألق حارس المرمى مانويل نوير وأبعد تسديدة صاروخية من كيليان مبابي.

واستمر ضغط المنتخب الفرنسي، ليخطأ ماتس هوميلز في تشتيت عرضية من لوكاس هيرنانديز، ويحول الكرة إلى مرماه بالخطأ، ويمنح الديوك التقدم عند الدقيقة 20، وحصل المانشافت على ركلة حرة خارج منطقة الجزاء، ولكن توني كروس سدد بعيدًا.

محاولات مستمرة لهز الشباك:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أضاع رابيو فرصة تسجيل هدف محقق، بعدما تسلم الكرة وراوغ، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم، وكاد جنابري أن يتعدل من عرضية للاعب جوسينس، ولكن خرجت الكرة فوق العارضة.

وضغط المنتخب الألماني في الشوط الثاني وسط تراجع من الديوك، أملًا في تسجيل التعادل، ونجح مبابي في الانطلاق بالكرة، ومررها للمهاجم كريم بنزيمة ليهز الشباك، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بفوز فرنسا بهدف عكسي.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بمنافسات “يورو 2020″، خلف منتخب البرتغال الأول لكرة القدم متصدر الترتيب بفارق الأهداف، فيما حلت ألمانيا ثالثًا بدون رصيد.

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